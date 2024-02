C3.ai Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in jüngster Zeit viel über die Aktie von C3ai diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um C3ai beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von C3ai auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 29,4 USD, was einer Erwartung von 12,43 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu C3ai vor.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von C3ai mit 26,15 USD inzwischen um -5,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,55 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der C3ai liegt bei 71,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.