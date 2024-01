C3.ai Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "CF Acquisition Corp VII":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die C3ai-Aktie stattgefunden, wovon 2 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die C3ai-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu C3ai vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 29,4 USD, was einem Aufwärtspotential von 18,5 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (24,81 USD) ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung und somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C3ai-Aktie bei 29,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,81 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -15,87 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 28,49 USD, was eine Distanz von -12,92 Prozent zur Aktie darstellt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen in Bezug auf C3ai. An neun Tagen war die Diskussion positiv, an fünf Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält und insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die C3ai-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und liegt bei 56,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also aus den Analystenbewertungen, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung für die C3ai-Aktie.

