C3.ai-Aktie: Atemberaubende Berg- und Talfahrt

Die C3.ai-Aktie (WKN: A2QJVE) erlebt dieser Tage eine atemberaubende Berg- und Talfahrt. Nachdem der Kurs des US-amerikanischen KI-Spezialisten im Mai von 18,60 auf fast 45 US$ hochschnellte, geht es mit der Aktie seit Mittwoch massiv bergab. Allein am Donnerstag liegen die Kursverluste bei fast -15%. Inzwischen notiert das Papier bei rund 34 US$. Was hat den Kurssturz ausgelöst?