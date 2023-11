C3.ai Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse von C3ai-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 28,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,2 USD liegt, was einer Abweichung von +5,08 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 26,26 USD unter dem letzten Schlusskurs (+15 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die C3ai-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) für C3ai liegt bei 37,03, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über C3ai. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu C3ai weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,4 USD, was einer potenziellen Abwärtsbewegung von -2,65 Prozent entspricht. Daher erhalten die C3ai-Aktien insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.