C3.ai Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse von C3ai-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,89 USD liegt, was einer Abweichung von -5,46 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,33 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 27,89 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält C3ai auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für C3ai zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI beträgt 59,55 Punkte, was auf eine neutrale Stimmung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,53 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt somit eine negative Einschätzung.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen hingegen eine positive Stimmung rund um C3ai. In den letzten zwei Wochen überwogen positive Themen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Daher wird die Aktie heute positiv bewertet, und insgesamt erhält C3ai auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.