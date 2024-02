C2C Gold Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Aktienanalyse der C2c Metals zeigt verschiedene Signale für potenzielle Anleger. Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,18 CAD sich um +157,14 Prozent vom GD200 (0,07 CAD) entfernt. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,15 CAD an, was ebenfalls als positiv gewertet wird, da der Abstand zum GD200 bei +20 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Gut", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den vergangenen zwei Wochen wurde über C2c Metals eher neutral diskutiert. Es gab sowohl positive als auch negative Themen. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von C2c Metals beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als negativ bewertet wird. Die ausgeschüttete Dividende wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, welcher für C2c Metals aktuell mit dem Wert 75 als überkauft gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI der C2c Metals-Aktie.