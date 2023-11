C2C Gold Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der C2c Gold-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,035 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,03 CAD, wobei der letzte Schlusskurs um 16,67 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Somit wird C2c Gold auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung und die Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die C2c Gold-Aktie zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 33,33 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für C2c Gold basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die C2c Gold-Aktie derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Diese Bewertung basiert auf verschiedenen technischen und sozialen Indikatoren und spiegelt die aktuelle Situation des Unternehmens wider.