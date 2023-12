C2C Gold Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten vier Wochen wurden bei C2c Gold keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis von 33,33 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der C2c Gold derzeit bei 0,04 CAD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,075 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +87,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,04 CAD ergibt sich eine Differenz von +87,5 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Bewertung der Aktie. Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung bezüglich C2c Gold ebenfalls als "Gut" eingestuft.