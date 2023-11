C29 Metals Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI von C29 Metals liegt bei 10,53, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25 bezieht sich auf einen Berechnungszeitraum von 25 Tagen. Der RSI für C29 Metals liegt bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über C29 Metals besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem ein Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass C29 Metals mit einem Kurs von 0,09 AUD inzwischen +12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingeschätzt wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei C29 Metals wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.