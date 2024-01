C21 Investments Inc Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben C21 Investments auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um C21 Investments angesprochen. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der C21 Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,36 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,315 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -12,5 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,33 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,55 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die C21 Investments-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für C21 Investments wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,08 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das C21 Investments-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von C21 Investments über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für C21 Investments in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".