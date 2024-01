Bytes Technology Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Die Bewertung von Bytes basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 von 39,33 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Kaufempfehlungen und kein Verkaufsempfehlungen abgegeben, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 536,33 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -6,4 Prozent fallen wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Analystenbewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, basierend auf den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bytes-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 497,53 GBP liegt, was 15,17 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 573 GBP liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 555,73 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bytes-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Bytes-Aktie basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.