Bytes Technology Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Bytes wurde von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 536,33 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -5,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (568 GBP) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Bytes von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bytes-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 493,51 GBP. Der letzte Schlusskurs von 568 GBP weicht somit um +15,09 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (548,12 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bytes-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bytes-Aktie liegt bei 78,46, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bytes in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bytes bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".