Byrna Technologies Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Dividendenrendite von Byrna liegt 16,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 Prozent in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byrna-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit 4,84 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs von 6,36 USD liegt deutlich darüber (+31,4 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Selbst wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird und einen Wert von 5,29 USD ergibt, liegt der letzte Schlusskurs auch hierüber (+20,23 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Byrna liegt aktuell bei 31,22 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" resuliert.

Insgesamt ist die Anleger-Stimmung bei Byrna besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die vorherrschenden positiven Themen führten zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.