Byrna Technologies Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Der RSI für die Aktie von Byrna liegt derzeit bei 42,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung von Byrna in Bezug auf diese Faktoren zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Byrna zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" gegeben.

Auch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen wurden von unseren Analysten betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Byrna in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Dividendenrendite für Byrna beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Byrna eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.