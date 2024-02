Byrna Technologies Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Byrna liegt bei 20,83, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 21, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit einem "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Byrna auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Byrna in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Stimmung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Byrna bei 0 %, was 17,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Byrna-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,52 USD weicht somit um +132,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 7,15 USD eine Abweichung von +61,12 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Byrna-Aktie in der Kategorie Relative Strength Index sowie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, während die Bewertung der Stimmung und Dividendenpolitik als "Gut" und "Schlecht" erfolgt.