Byotrol Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Byotrol wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 22,13, was insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 102,68 liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine positive Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Byotrol im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,25 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen über Byotrol in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Byotrol aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen zu bewerten. Der RSI der Byotrol wird bei einem Niveau von 28,57 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit einem Wert von 33,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Gut" bewertet.