Byotrol Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Byotrol liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und auch hier liegt der RSI für Byotrol bei 50. Dies wird als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byotrol bei 22,13 liegt, was 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (102,19). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Byotrol eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,22 %. Daraus ergibt sich eine niedrigere Bewertung und die Einstufung als "Schlecht".