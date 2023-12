Bynd Cannasoft Enterprises Common Stock Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Aktie von Bynd Cannasoft hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,84 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,7 USD, was einem Unterschied von -61,96 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,85 USD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,65 Prozent Abweichung) und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bynd Cannasoft in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Bynd Cannasoft eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bynd Cannasoft zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und damit eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume erhält.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.