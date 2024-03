Bynd Cannasoft Enterprises Common Stock Aktie: Was geht denn hier ab?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Bynd Cannasoft eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ, was dazu führt, dass Bynd Cannasoft in unserer Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Bynd Cannasoft in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Bynd Cannasoft auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,16 USD für den Schlusskurs der Bynd Cannasoft-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,023 USD, was einen Unterschied von -98,02 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,21 USD einen Unterschied von -89,05 Prozent auf, wodurch auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls in die Analyse einbezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 96,97 Punkte, was darauf hinweist, dass Bynd Cannasoft momentan überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Bynd Cannasoft daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.