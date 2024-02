Bynd Cannasoft Enterprises Common Stock Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der Bynd Cannasoft-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,38 USD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,178 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -87,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,35 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-49,14 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Bynd Cannasoft-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Bynd Cannasoft-Aktie wurde ebenfalls analysiert und ergab eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit weder positive noch negative Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt vermehrt mit den negativen Themen rund um Bynd Cannasoft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 47, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (78,57) jedoch überkauft, wodurch ein "Schlecht"-Rating für den RSI25 vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab. Daher wird die Aktie hier mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.