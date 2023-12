Bynd Cannasoft Enterprises Common Stock Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bynd Cannasoft-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dieser Wert wird auch durch den RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der ebenfalls auf eine Überkaufung hinweist. Daher ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Bynd Cannasoft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Bynd Cannasoft langfristig unterdurchschnittlich aktiv waren, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Bynd Cannasoft veröffentlicht wurden. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bynd Cannasoft beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht erhält die Bynd Cannasoft-Aktie eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen negativen Trend, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Bynd Cannasoft basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz im Internet, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.