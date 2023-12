Byline-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Bei einer Dividende von 1,91 % ist die Ausschüttung des Unternehmens Byline im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,52 %) niedriger einzustufen, da die Differenz 136,61 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Byline von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Byline-Aktie ein Durchschnitt von 20,02 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,25 USD (+21,13 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Byline beträgt 32,18 Punkte, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Byline als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Byline daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.