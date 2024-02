Byggmax AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung der Anleger und kann sie verstärken oder sogar umkehren. Durch die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Byggmax wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger waren in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Byggmax eingestellt. Es gab einen Tag mit negativen Diskussionen, aber keine positiven. An 11 Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Byggmax daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +15,08 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Byggmax-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von -0,08 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Byggmax-Aktie mit einem RSI-Wert von 4,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.