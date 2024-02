Byggmax AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die Technische Analyse zeigt, dass die Byggmax-Aktie derzeit einen positiven längerfristigen Trend aufweist, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt von 31,81 SEK, der deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 34,42 SEK liegt (+8,2 Prozent Abweichung). Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 36,72 SEK, was unter dem letzten Schlusskurs (-6,26 Prozent) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Byggmax auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, mit überwiegend neutralen Einstellungen von Anlegern an insgesamt zehn Tagen. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild für Byggmax, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf abnehmende Aufmerksamkeit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Byggmax für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Byggmax-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Byggmax.