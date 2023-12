Byggmax AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Byggmax beträgt 17,39, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Byggmax ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Byggmax eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Byggmax daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Byggmax bei 38,2 SEK liegt, was eine Entfernung von +22,32 Prozent vom GD200 (31,23 SEK) darstellt und somit ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 30,43 SEK, was einem Abstand von +25,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Byggmax eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Byggmax daher als "Gut"-Wert bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Byggmax AB-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Byggmax AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Byggmax AB-Analyse.

Byggmax AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...