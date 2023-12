Byggmax AB Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Byggmax größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Basierend auf dieser Analyse bewertet die Redaktion die Byggmax-Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Byggmax als neutral angesehen wird. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 14,8, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 29,78 liegt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byggmax-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 31,24 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 35,92 SEK liegt, was einer Abweichung von +14,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (29,95 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+19,93 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz in Bezug auf Byggmax haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da dies bei Byggmax nicht beobachtet wurde, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Byggmax daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.