Byggmästare Anders J Ahlström Holding Ab Aktie: Ist das wirklich wahr?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Byggmastare Anders J Ahlstrom als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Byggmastare Anders J Ahlstrom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 36,2, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Byggmastare Anders J Ahlstrom-Aktie ein Durchschnitt von 242,39 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 211 SEK (-12,95 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab neutral eingestufte Befunde, und die Nutzer der sozialen Medien griffen in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.