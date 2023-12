Byggmästare Anders J Ahlström Holding Ab Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Byggmastare Anders J Ahlstrom als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 9,68, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 28,21 liegt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität für Diskussionen über die Aktie gemessen, wodurch die Bewertung "Neutral" zustande kommt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Byggmastare Anders J Ahlstrom diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen grün und keine negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 245,08 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 205 SEK deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt höher als der letzte Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.