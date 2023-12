Byggfaktaordic Hol. Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Byggfakta Nordic Neutralco-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 23,79 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt die Überverkauft-Situation. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Wichtig für die Einschätzung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Byggfakta Nordic Neutralco zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Byggfakta Nordic Neutralco-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,75 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 35 SEK lag, was einer positiven Abweichung von 10,24 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (28,87 SEK) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,23 Prozent über diesem, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Byggfakta Nordic Neutralco eher neutral diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.