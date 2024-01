Byggfaktaordic Hol. Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Byggfakta Nordic Neutralco wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 15,81 Punkten, was ebenfalls auf ein überverkauftes Szenario hinweist. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt das Byggfakta Nordic Neutralco-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Byggfakta Nordic Neutralco zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Byggfakta Nordic Neutralco wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Byggfakta Nordic Neutralco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byggfakta Nordic Neutralco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 31,83 SEK. Der letzte Schlusskurs (45,75 SEK) liegt deutlich darüber (Unterschied +43,73 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (29,82 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+53,42 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Byggfakta Nordic Neutralco-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.