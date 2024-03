Bygg Partner i Dalarna Holding AB Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Byggpartner N-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 13,57 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 14,6 SEK, was einem Unterschied von +7,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 14,19 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,89 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Byggpartner N-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 47,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Byggpartner N weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Byggpartner N-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Byggpartner N in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Byggpartner N vergeben wird. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Byggpartner N. Die überwiegend neutralen Themen führen dazu, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Byggpartner N bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.