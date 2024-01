Bygg Partner i Dalarna Holding AB Aktie: Das ist erstaunlich

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Byggpartner N hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Byggpartner N.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Byggpartner N-Aktie ein "Gut"-Rating auf der Basis des RSI7 von 9,91 zu. Für den RSI25 ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Wertes von 44,54. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 16,78 SEK für die letzten 200 Handelstage, wobei der letzte Schlusskurs bei 14,54 SEK liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des letzten Schlusskurses von 13,18 SEK.

Zusammenfassend erhält die Byggpartner N-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.