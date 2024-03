Bygg Partner i Dalarna Holding AB Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Byggpartner N eingestellt waren. Insgesamt war die Diskussion an vier Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Byggpartner N daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bei Byggpartner N als "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert für Byggpartner N beträgt 38,27, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Byggpartner N ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch die Redaktion eine weitere "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ist die Byggpartner N mit einem Kurs von 14,98 SEK aktuell +5,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +11,05 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.