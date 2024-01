Bygg Partner i Dalarna Holding AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Byggpartner N liegt bei 10,19, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,69 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Bei der Beurteilung einer Aktie sind auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Internet wichtig. Die Diskussionsintensität von Byggpartner N zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Byggpartner N-Aktie eine Abweichung von -17,24 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "guten" Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Byggpartner N in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird dem Unternehmen daher eine "neutral" Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben. Insgesamt erhält Byggpartner N von der Redaktion ein "neutral" Rating für die Anlegerstimmung.