Bybit startet #High5Bybit-Persönlichkeitstest und 1-Millionen-USDT-Trading-Wettbewerb mit exklusiver NFT-Kollektion zum fünften Jahrestag

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://i.bybit.com/10abVnbb), die weltweit drittgrößte Kryptowährungsbörse nach Volumen, feiert ihr fünfjähriges Bestehen mit einem einzigartigen persönlichkeitsbasierten Trading-Wettbewerb. Diese Initiative lädt Krypto-Enthusiasten dazu ein, ihre Trading-Persönlichkeiten zu entdecken, NFTs zu gewinnen und sich mit ihren Mitstreitern in einem Team-Wettbewerb zu messen, der Trading-Fähigkeiten belohnt.Der fünfte Jahrestag von Bybit (https://www.bybit.com/en/High5Bybit) ist eine Gelegenheit für Trader aller Persönlichkeitstypen, ob sie nun der bahnbrechende ISTP-„Trailblazer" mit einer Vorliebe für disruptive Technologien oder der ESTP-„Entrepreneur" sind, der vom Adrenalin des Daytradings profitiert. Diese Veranstaltung feiert die verschiedenen Taktiken und Strategien innerhalb der Krypto-Community und bietet jedem Teilnehmer eine Bühne, um zu glänzen.Bybits erste NFT-KollektionenAb dem 27. November, 10 Uhr UTC, bis zum 25. Dezember 2023, 10 Uhr UTC, können Teilnehmer den Archetype-Persönlichkeitstest machen, um eine Analyse ihrer Trading-Persönlichkeit zu erhalten. Jeder, der an dem Quiz teilnimmt, erhält einen unverwechselbaren NFT-Avatar und die ersten 10.000 Teilnehmer erhalten einen 10 USDT-Gutschein. Im Sinne der Inklusivität können diejenigen, die den Test nicht machen möchten, direkt am Trading-Wettbewerb teilnehmen, indem sie einen Persönlichkeitsarchetyp ihrer Wahl auswählen.Mit 16 einzigartigen Designs und einem Vorrat von jeweils 10.000 Stück werden diese NFTs nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" verteilt. Diese digitalen Vermögenswerte sind nicht nur zur Schau gestellt; Händler können Archetype NFTs auf dem Bybit-Marktplatz (https://www.bybit.com/en/nft/) tauschen und sogar Origin Archetype NFTs (farbig) zusammenführen, um Hero Archetype NFTs (glänzend silber) und Legend Archetype NFTs (glänzend gold) zu erstellen.Bybit wird am 25. Dezember 2023 um 10 Uhr UTC einen Schnappschuss von allen Inhabern von Legend Archetype NFTs machen, und jeder, der einen besitzt, hat Anspruch auf einen Anteil an einem Preispool von 10.000 USDT. Die Verteilung erfolgt proportional zur Anzahl der gehaltenen Legend Archetype NFTs und belohnt Nutzer, die ihr Trading-Spiel verbessert haben.1 Million USDT Archetypes Team Trading-WettbewerbDer Trading-Wettbewerb läuft vom 4. Dezember bis zum 25. Dezember 2023. Auf innovative Art und Weise werden die Nutzer in 16 verschiedene Teams eingeteilt, basierend auf ihrem Trading-Persönlichkeitsarchetyp, wobei ein kolossaler Preispool von bis zu 800.000 USDT auf dem Spiel steht.Bei dem Wettbewerb werden die Teams nach dem Gesamthandelsvolumen ihrer 1.000 besten Teilnehmer eingestuft, so dass die einzelnen Trades zu einer gemeinsamen Anstrengung für den Sieg werden. Die 10 besten Teams werden in den Genuss eines gemeinsamen Bonuspools kommen, der sich nach dem gesamten Handelsvolumen richtet, das sie während der Veranstaltung erzielen.„Zur Feier des fünften Jahrestages von Bybit sind wir stolz, das Archetype Quiz und den Trading-Wettbewerb einzuführen, die unser Engagement für die Unterstützung von Tradern weltweit widerspiegeln", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Diese Veranstaltung erkennt an, dass jeder Teilnehmer einen einzigartigen psychologischen Fußabdruck in den Markt einbringt. Unsere NFT-Kollektion ist eine Anspielung auf die persönlichen Wege, die sich kreuzen, wenn Menschen der Crypto Ark von Bybit beitreten." 