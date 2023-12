Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -B (https://i.bybit.com/10abVnbb)ybit, eine der drei führenden Krypto-Börsen, freut sich, einen neuen Meilenstein auf seinem Wachstumspfad bekannt zu geben: das Überschreiten von 20 Millionen registrierten Nutzern. Dieser Meilenstein unterstreicht die Position von Bybit an der Spitze der Krypto-Industrie. Zudem feiert Bybit diesen Dezember sein 5-jähriges Bestehen (https://www.bybit.com/en/High5Bybit).Seit seiner Gründung bietet Bybit innovative Handelslösungen, benutzerfreundliche Plattformen und einen 24/7-Kundenservice in mehreren Sprachen an. Das Erreichen von über 20 Millionen registrierten Nutzern ist ein Beweis für die Zuversicht und das Vertrauen, das die globale Trading-Community Bybit entgegenbringt."Bybit hat sich als sicherer, hocheffektiver Krypto-Hub bewährt", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO. "Das Erreichen von 20 Millionen registrierten Nutzern ist für uns nicht nur eine Zahl, sondern steht für das Vertrauen und den Enthusiasmus einer Community, die an das Potenzial von Krypto glaubt und Bybit als ihre bevorzugte Plattform vertraut."Bybit führt sein schnelles Wachstum auf seine ständigen Innovation im Krypto-Bereich zurück, einschließlich der Einführung von KI-gestützten Trading-Bots, einem ausgeklügelten Optionsmarkt und einer florierenden Copy-Trading-Community. Ein umsichtiges Risikomanagement und eine verbesserte AML-Compliance haben dazu geführt, dass Bybit Lizenzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kasachstan und Zypern erhalten hat.„Wir sind mehr als nur eine Handelsplattform; wir sind eine sog. Crypto Ark (https://www.bybit.com/en/promo/global/crypto-ark) und ein Gateway zum Web3: die nächste Generation des Internets", fügte Ben Zhou hinzu. „Unser Engagement für unsere Nutzer ist stärker denn je, und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere innovative Funktionen und Dienste einzuführen."Da Bybit sein Angebot weiter ausbaut und neue Höhen erreicht, ist das Unternehmen bereit, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Krypto-Industrie zu spielen.#Bybit #TheCryptoArk #High5BybitInformationen zu BybitBybit wurde 2018 gegründet und ist eine der drei größten Krypto-Währungsbörsen nach Volumen mit 20 Millionen Nutzern. Das Unternehmen bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Trader eine ultraschnelle Matching-Engine, einen Kundenservice rund um die Uhr und einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Community-Support finden können. Bybit ist stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrermeisters der Formel 1: des Oracle Red Bull Racing Teams.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.comWeitere Informationen finden Sie auf: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie bitte: Bybits Communities und Social Media (https://www.bybit.com/en-us/promo/global/communities/)Discord (https://discord.gg/bybit) | Facebook (https://www.facebook.com/Bybit/) | Instagram (https://www.instagram.com/bybit_official/?hl=en) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bybitexchange/) | Reddit (https://www.reddit.com/r/Bybit/) | Telegram (https://t.me/s/Bybit_Announcements) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bybit_official?lang=en) | X (Twitter) (https://twitter.com/Bybit_Official) | YouTube (https://www.youtube.com/c/bybit)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2285843/20231127_172910___20_million_banner.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-feiert-5-jahre-disrupting-the-game-mit-einem-meilenstein-von-20-millionen-nutzern-302002938.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuell