By-health Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von By-health zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche. Mit einer Rendite von -16,83 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -7,62 Prozent aufweist, liegt By-health mit 9,2 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 17,77 CNH der By-health-Aktie mit -14,03 Prozent Abstand vom GD200 (20,67 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,14 CNH auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Bei einem Abstand von -2,04 Prozent wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von By-health bei einem Wert von 16 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Persönliche Produkte"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei By-health ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.