By-health Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger zu By-health ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen jedoch in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung für die Aktie als "Neutral" betrachtet wird.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei By-health derzeit bei 0,99 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die By-health-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Durchschnitt schlecht abschneidet. Der aktuelle Wert von 20,22 CNH für den 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 16,56 CNH (-18,1 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 17,7 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,44 Prozent), wodurch die Aktie in der Gesamtbetrachtung ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die By-health-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,52 Prozent erzielt, was 12,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt -9,13 Prozent, wobei By-health aktuell 14,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.