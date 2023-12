By-health Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die By-health-Aktie liegt bei 63 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI für die letzten 25 Tage beträgt 62,96, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für By-health basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von By-health bei -16,83 Prozent, mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -7,77 Prozent, liegt By-health mit 9,05 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für By-health beträgt 0,99 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,27 Prozent liegt und zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Anleger hauptsächlich über negative Themen in Bezug auf By-health diskutierten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".