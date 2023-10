Buzzi Unicem Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Buzzi":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Für Buzzi Spa wurde der 7-Tage-RSI berechnet und ergab einen Wert von 76,38 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der anderen Seite wurde der RSI auf 25-Tage-Basis analysiert und zeigte weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +5,71 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 24,82 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigte jedoch eine Abweichung von -6,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Buzzi Spa für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmung wurde anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung, wodurch ein "Neutral"-Rating resultiert.

In den letzten beiden Wochen wurde über Buzzi Spa neutral diskutiert und es gab keine bemerkenswerten positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.