BuzzFeed Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Buzzfeed-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 77, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,8, was darauf hindeutet, dass Buzzfeed weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Buzzfeed verläuft aktuell bei 0,52 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,25 USD liegt, was einem Abstand von -51,92 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,31 USD, was einer Differenz von -19,35 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Buzzfeed-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Buzzfeed-Aktie zeigt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Buzzfeed beschäftigt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Buzzfeed hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, daher erhält Buzzfeed eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.