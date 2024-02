BuzzFeed Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Buzzfeed zeigt der 7-Tage-RSI aktuell einen Wert von 49,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Buzzfeed überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Buzzfeed wurden in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen geführt, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung rund um Buzzfeed hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Dadurch bekommt Buzzfeed insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Buzzfeed-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (0,41 USD) deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (0,173 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abstand von -30,8 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,25 USD), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sollten BuzzFeed Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BuzzFeed jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BuzzFeed-Analyse.

BuzzFeed: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...