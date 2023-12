BuzzFeed Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index besagt, dass die Aktie von Buzzfeed neutral bewertet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Buzzfeed-Aktie ergibt sich dabei ein Wert für den RSI7 von 55,86 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Buzzfeed-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,56 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,301 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Buzzfeed. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Buzzfeed insgesamt eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend erhält Buzzfeed in den verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen, von neutral bis hin zu gut, je nach betrachtetem Aspekt.