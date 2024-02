BuzzFeed Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Buzzfeed hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Buzzfeed daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Buzzfeed in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,82 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Buzzfeed weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser mittlerweile auf 0,41 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,217 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,25 USD eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Buzzfeed-Wertpapier damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.