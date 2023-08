Buybestgear feiert einen epischen 2. Jahrestag

Hongkong (ots/PRNewswire) -2. Jahrestag mit Buybestgear! Happy Birthday!Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Spannung, besonders wenn es sich um den zweiten Jahrestag (https://www.buybestgear.com/pages/buybestgear-anniversary-sale?click_id=554027) eines der beliebtesten Online-Händler von E-Bikes handelt ‒ Buybestgear! Vom 1. August bis 3. September feiern das Unternehmen zwei erfolgreiche Jahre, in denen es hochwertige E-Bikes nach Europa geliefert hat. Es sind spannende Veranstaltungen und erstaunliche Angebote geplant, um diese Feier noch bemerkenswerter zu machen. Buybestgear bereitet einen Shopping Guide (https://www.buybestgear.com/blogs/guides/2nd-anniversary-shopping-guide?click_id=554027) für alle vor, die sich dafür interessieren.Genießen Sie die tollen Angebote der JubiläumswocheWährend der Buybestgear-Jubiläumswoche vom 1. August, 9:00 Uhr GMT+2, bis zum 8. August, 9:00 Uhr GMT+2, gibt es eine Menge Sonderangebote für E-Bikes, kostenlose Geschenke und Ausverkäufe, die Kunden nicht verpassen dürfen. Die Kunden können eine Fülle von Rabatten auf ausgewählte Produkte und beispiellose überdurchschnittliche Einsparungen genießen.Entdecken Sie die Freude mit einem kostenlosen GeschenkZusätzlich zu den unglaublichen Angeboten präsentiert Buybestgear zum 2. Jahrestag einen weiteren Vorteil ‒ ein verlockendes kostenloses Zubehör-Paket (https://www.buybestgear.com/collections/combo-e-bikes/products/vakole-bike-accessories-combo?click_id=554027). Mit diesem exklusiven Angebot werden sowohl treue Kunden als auch Erstkäufer belohnt. Ob erfahrener E-Bike-Liebhaber oder Neuling im Fahrradbereich, dies ist die beste Gelegenheit, ein Traum-E-Bike von Buybestgear zu bekommen.Markenverkauf: Erleben Sie Qualität in BestformAb dem 8. August, 9:00 Uhr GMT+2, genießen Sie den exklusiven Markenverkauf ihrer Top -E-Bike-Marken ‒ Vakole (https://eu.vakole.com/de?click_id=554027) , ENGWE und Fafrees bis zum 21. August und Lankeleisi und Cmacewheel bis zum 3. September. Die beliebtesten Produkte Vakole CO20 (https://www.buybestgear.com/products/vakole-co20-20-750w-2-folding-electric-dual-motor-fat-bike-15ah?click_id=554027), CO26 (https://www.buybestgear.com/products/vakole-co26-26-750w-fat-bike-e-mountain-bike-15ah?click_id=554027) und Lankeleisi MG600 Plus (https://www.buybestgear.com/products/lankeleisi-mg600-750w-foldable-electric-fat-bike-17-5ah-large-battery?click_id=554027) sind im Markenverkauf enthalten. Vakole CO20 (https://www.buybestgear.com/products/vakole-co20-20-750w-2-folding-electric-dual-motor-fat-bike-15ah?click_id=554027) verfügt über zwei drehmomentstarke Motoren, die eine unübertroffene Beschleunigung und Steigfähigkeit ermöglichen. CO26 (https://www.buybestgear.com/products/vakole-co26-26-750w-fat-bike-e-mountain-bike-15ah?click_id=554027) verfügt über ein fortschrittliches Batteriesystem und eine Vollfederung, die für eine große Reichweite und Langlebigkeit sorgen und es zu einer idealen Wahl sowohl für den täglichen Pendlerverkehr als auch für den Freizeitgebrauch machen. Lankeleisi MG600 Plus (https://www.buybestgear.com/products/lankeleisi-mg600-750w-foldable-electric-fat-bike-17-5ah-large-battery?click_id=554027) ist ein Ultra-Performance-Biest, das als das beste Fat-E-Bike 2023 gilt.Informationen zu Buybestgear und seinen VorteilenGegründet im Jahr 2021, hat Buybestgear es sich zur Aufgabe gemacht, die Branche der E-Bikes mit seinen hochwertigen Produkten, seinem außergewöhnlichen Service und seinen Vorzugspreisen neu zu definieren. Dank des lokalen Lagers in Europa kann das Unternehmen Produkte innerhalb von 7 bis 10 Werktagen liefern. Und es gibt einen Live-Chat-Service, der bei Online-Shops selten ist, um alle Fragen der Kunden zu beantworten. Buybestgear bedient hauptsächlich den europäischen Markt und hat sich als vertrauenswürdige Anlaufstelle für E-Bike-Enthusiasten etabliert.Für eine geschäftliche Zusammenarbeit wenden Sie sich bitte an: collab@buybestgear.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2169703/960X1200_de.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/buybestgear-feiert-einen-epischen-2-jahrestag-301893717.htmlPressekontakt:michael@epptimes.comOriginal-Content von: Buybestgear, übermittelt durch news aktuell