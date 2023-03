Buy the Dip? Fehlanzeige! Eine meiner liebsten Dividendenaktien wird gerade teurer!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Buy the Dip bei so mancher Dividendenaktie ist ratsam. Viele Aktien werden preiswerter. Nicht nur die Dividendenrenditen steigen dadurch, sondern auch das Gesamtrenditepotenzial. So manchen Kandidaten habe ich zugegebenermaßen zuletzt wieder günstig eingesammelt.

Bei anderen liege ich auf der Lauer. Nicht jede Aktie wird preiswerter. General Mills (WKN: 853862) gehört zum Kreis meiner liebsten Dividendenaktien. Aber, siehe da: Sie wird gerade eher teurer als günstiger. Einen Dip kaufen kann ich also im Moment nicht. Bleibt die große Preisfrage, ob die Anteilsscheine heute dennoch einen näheren Blick wert sind.

General Mills: Die Dividendenaktie wird aus diesem Grund teurer!

Nach der Präsentation der Quartalszahlen ist die Dividendenaktie General Mills wieder etwas gestiegen. Alleine seit Donnerstag in der Spitze um fast 7 %. Das ist wirklich nicht wenig für einen defensiven Lebensmittelkonzern. Aber beschäftigen wir uns lieber mit den Ursachen.

Der Konzern General Mills hat ein solides Quartalszahlenwerk präsentiert. Dabei kletterte der Umsatz um sagenhafte 13 % auf 5,1 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis sank zwar um 10 % auf 730 Mio. US-Dollar und das Nettoergebnis um 16 % auf 533 Mio. US-Dollar. Bereinigt hätte es jedoch ein Ergebniswachstum von 17 % auf 0,97 US-Dollar je Aktie gegeben, was zeigt: Lediglich Währungskurs- und sonstige Einmaleffekte haben zu einer schwächeren Ergebnisentwicklung führt.

General Mills zeigte als defensive Dividendenaktie im Bereich der Lebensmittel wieder einmal Pricing-Power. Preiserhöhungen von durchschnittlich 14 % sind ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum gewesen, zumal die abgesetzte Menge mit einem Minus von 1 % vergleichsweise konstant geblieben ist. Im dritten Quartal lag dabei das Kerngeschäft der Lebensmittel in Nordamerika mit einem Preiswachstum von 17 %, das den größten Effekt bedeutete.

Das Management von General Mills blickt aufgrund eines starken dritten Quartals nun auch optimistischer in die Zukunft. So soll das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023 (das mit dem nächsten Quartal endet) bei 10 bis 11 % liegen. Auch das Ergebnis je Aktie soll bereinigt zwischen 8 und 9 % wachsen. Der US-Lebensmittelkonzern zeigt, dass man auf einem moderaten Wachstumskurs bleibt. Ein fehlender Dip führt trotzdem zur Frage: Ist diese Dividendenaktie damit ein Kauf?

Blicken wir auf den Kontext!

Die Dividendenaktie General Mills ist unternehmensorientiert interessant. Erneut zeigen die Quartalszahlen, dass Wachstum durch Pricing-Power möglich ist. Aber auch, dass die abgesetzte Menge trotz hoher Inflation kaum rückläufig gewesen ist. Defensive, markenstarke Produkte sind ein Kern der Erfolgsgeschichte.

Die fundamentale Bewertung ist nicht gerade günstig. Mit einer Dividendenrendite von ca. 2,65 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von jetzt 20,5 sehen wir kein Value-Schnäppchen. Für den Kreis der Lebensmittel-Dividendenaktien ist General Mills aber immer noch nicht zu teuer. Zumal Peers wie Coca-Cola teilweise deutlich höhere Multiplikatoren gemessen an den Ergebniskennzahlen vorweisen, bei teilweise moderateren Wachstumsraten.

