Buxton Resources Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Buxton-Aktie erhält in verschiedenen Analysebereichen eine "Schlecht"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Anleger zeigten an insgesamt sechs Tagen eine neutrale Einstellung, an zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv. Es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Buxton-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,17 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,12 AUD) eine Abweichung von -29,41 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,14 AUD liegt mit einer Abweichung von -14,29 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Buxton hin. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso zeigt die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen ein gefallenes Interesse an der Aktie, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.