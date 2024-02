Buxton Resources Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Buxton-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,17 AUD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,13 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von -23,53 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 200 Tage aufweist. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,16 AUD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -18,75 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund somit "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Buxton weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,61, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Buxton-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Buxton-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Buxton. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes und des Buzz-Faktors zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Buxton weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative-Stärke-Index, das Anleger-Sentiment und der Buzz-Faktor, dass die Buxton-Aktie derzeit als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird.