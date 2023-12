Butterfly Network Registered (A) Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Butterfly Network zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Butterfly Network weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Butterfly Network bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine schlechte Note vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Butterfly Network-Aktie betrachtet. Der Wert liegt aktuell bei 1,77 USD und der letzte Schlusskurs bei 0,937 USD, was einer Differenz von -47,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Butterfly Network-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem neutralen Rating versehen.

Auch die Weichfaktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Butterfly Network waren die Kommentare überwiegend negativ und die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "schlecht" eingestuft.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,41 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 56,32 Punkten, was bedeutet, dass die Butterfly Network-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie auch für diesen Punkt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Butterfly Network somit in verschiedenen Analysen mit einem neutralen Rating versehen.