Butterfly Network Registered (A) Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Die Anlegerstimmung für Butterfly Network ist laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Butterfly Network daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Butterfly Network die übliche Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einstufung für die Aktie von Butterfly Network abgegeben. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Butterfly Network derzeit +2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird jedoch eine negative Einstufung von -40,35 Prozent zurückerhalten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.